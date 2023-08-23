Toyota Tundra обновилась до 2024 модельного года

Цена предназначенного для американского рынка полноразмерного пикапа нового модельного года стартует с отметки 41 815 долларов. А за вариант Nightshade (на базе Limited) просят не менее 54 155 долларов.

© Toyota

Toyota Tundra – это полноразмерный пикап, который в Штатах борется за покупателей с местными бестселлерами Ford F-150, Ram 1500 и Chevrolet Silverado. Производство Тундры стартовало в 1999 году, в первый раз она сменила генерацию в 2007-м, а рестайлинг пережила в 2014-м. До очередной смены поколения модель добралась только спустя семь лет: Tundra третьего поколения дебютировала в сентябре 2021 года.

На фото: Toyota Tundra 2024 модельного года (в цвете Magnetic Gray Metallic)

Теперь японская компания подготовила свой «американский» грузовик к 2024 модельному году: у Тундры появилась затемнённая версия Nightshade. Отметим, в такой отделке предлагаются и другие автомобили бренда, включая Camry, Corolla, Prius и Venza. Пикапы в специальном исполнении получили чёрную массивную решётку радиатора, такого же цвета 20-дюймовые колёсные диски, накладки на арках, корпуса наружных зеркал и эмблемы марки.

На фото: салон Toyota Tundra 2024 модельного года в версии Limited

У пикапов в версии Nightshade палитра цветов кузова включает в себя восемь вариантов – Ice Cap, Wind Chill Pearl, Magnetic Gray Metallic, Midnight Black Metallic, Celestial Silver Metallic, Supersonic Red, Lunar Rock и Blueprint. Изменений в салоне у затемнённой версии грузовика нет. Напомним, «третья» Тундра доступна только в четырёхдверных версиях Double Cab (длина грузового отсека – либо 2, либо 2,5 метра) и CrewMax (1,7 или 2 метра).

Ещё для Toyota Tundra 2024 модельного года в варианте Platinum 4×4 теперь доступен внедорожный пакет TRD. А тех, кто действительно любит экстремальные поездки по бездорожью, ждёт версия TRD Pro, получившая новый эксклюзивный цвет для окраса кузова – Terra. А для исполнений Limited и 1794 нового модельного года подобрали свой уникальный оттенок под названием Smoked Mesquite.

В список стандартного оборудования всех версий пикапа нового модельного года также входит функция напоминания о необходимости проверить задний диван (во избежание забытых в салоне детей или домашних питомцев). Напоминание появляется на панели приборов и подаётся с помощью звукового сигнала при выключении двигателя. Помимо этого, для всех версий модели теперь доступна адаптивная подвеска (за доплату).

Грузовик актуального поколения оснащается битурбомотором V6 i-Force объёмом 3,4 литра (он разделил технику с Land Cruiser 300), его отдача составляет 394 л.с., а максимальный крутящий момент – 649 Нм. В пару предлагается десятиступенчатый автомат. Привод – либо задний, либо полный. Вторая модификация Tundra – гибридная, в основе системы i-Force Max лежит тот же двигатель V6, но между ним и коробкой передач находится электродвигатель. Совокупная мощность этой установки равна 443 л.с. (790 Нм).

Напомним, в ходе смены генерации у Toyota Tundra на 11% увеличилась максимальная грузоподъёмность, теперь она составляет 880 кг. Ещё выросла масса буксируемого прицепа – до 5,4 тонны (на 17,6% больше, чем у предшественника).