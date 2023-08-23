Kia отзывает в США более 50 тыс. внедорожников Sorento

Корейский автопроизводитель Kia объявил об отзыве в Соединенных Штатах свыше 50 тысяч кроссоверов Kia Sorento 2023-го модельного года. Как пишет издание ТАРАНТАС НЬЮС, данная отзывная кампания не связана с особо острой проблемой безопасности для владельцев машин.

© Kia

В NHTSA заявили, что предупреждающая наклейка о подушках безопасности, которая размещена на солнцезащитных козырьках водителя и пассажира спереди, может отклеиться. Данный дефект не соответствуют Федеральному стандарту безопасности ТС в Штатах.