Kia отзывает в США более 50 тыс. внедорожников Sorento из-за наклейки на солнцезащитных козырьках
Корейский автопроизводитель Kia объявил об отзыве в Соединенных Штатах свыше 50 тысяч кроссоверов Kia Sorento 2023-го модельного года. Как пишет издание ТАРАНТАС НЬЮС, данная отзывная кампания не связана с особо острой проблемой безопасности для владельцев машин.
В NHTSA заявили, что предупреждающая наклейка о подушках безопасности, которая размещена на солнцезащитных козырьках водителя и пассажира спереди, может отклеиться. Данный дефект не соответствуют Федеральному стандарту безопасности ТС в Штатах.
Отмечается, что из-за этого, те, кто находится внутри авто могут быть не предупреждены о срабатывании подушки безопасности. Из-за этого незначительного дефекта компания будет вынуждена отозвать 50 517 кроссоверов Kia Sorento.