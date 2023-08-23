Dacia Duster нового поколения начал терять камуфляж

Свежие шпионские снимки нового Dacia Duster не оставляют сомнений в том, что кроссовер будет сильно напоминать Bigster, когда в следующем году он поступит в производство в Румынии.

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Прототип начал терять свой тестовый камуфляж, открывая новые фары, форму переднего бампера, вертикальные воздухозаборники и квадратные колесные арки. Задняя стойка заметно наклонена, а на задней двери имеется большой спойлер, размер которого может быть уменьшен, а может и не быть уменьшен перед производством.