Renault Group планирует сделать из бренда Dacia конкурента Jeep

Французский концерн Renault Group планирует сделать из бюджетного румынского бренда Dacia (входит в структуру Renault) конкурента марки Jeep на европейском рынке. Об этом сообщает motor1.com.

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Как заявил главный дизайнер французского автопроизводителя Лоуренс ван ден Акер, у Jeep нет серьезного конкурента в Европе, поэтому им может стать Dacia. Это бренд, который очень хорошо подходит для людей, которые любят отдых на свежем воздухе.