Россияне потратили на новые авто в июле рекордные 273 млрд рублей

В июле 2023 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 272,6 млрд рублей, что в 3,1 раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Сумма стала рекордной за последние два года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие Авто» и аналитического агентства «Автостат».

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«В июле 2023 года, согласно результатам исследования, жители России потратили на покупку новых автомобилей 272,6 млрд рублей. Это рекордный показатель начиная с июля 2021 года. Он на 16,7% больше результата июня нынешнего года (233,6 млрд рублей) и в 3,1 раза превышает уровень июля 2022 года (87,1 млрд рублей)», — говорится в исследовании.

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырос в июле 2023 года на 63% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. За месяц в России продано 52 832 таких автомобиля.