Выяснилось, сколько в России стоит клон Mercedes-Benz GL

Один из дилеров привез в Россию BAIC BJ90. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль с минимальным пробегом попросили 6 680 000 рублей. Если воспользоваться всеми скидками, то эту сумму можно уменьшить до 6 562 000 рублей.

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BJ90 оснащается только "мерседесовским" бензиновым 3,0-литровым битурбомотором V6 серии M276 (333 л.с., 480 Нм), который работает с 9-ступенчатым гидромеханическим "автоматом" 9G-Tronic и полным приводом. Разгон до "сотни" - за 7,8 с.

Габаритами "девяностый" практически дублирует Mercedes-Benz GL второго поколения: 5171 мм в длину, 1995 мм в ширину и 1902 мм в высоту. При этом у китайской машины нет третьего ряда сидений.

Приборы, руль, блок климат-контроля, замок зажигания, некоторые кнопки достались от Mercedes. Но есть и отличия. Например, мультимедийный экран у китайского внедорожника крупнее, с диагональю 10,2 дюйма. Также на центральный тоннель с дверей переехали пульты электроприводов передних сидений.

Среди оснащения BJ90 можно отметить подогревы передних сидений, камеру заднего вида, кожаную обивку салона, трехзонный климат-контроль и электронные ассистенты водителя.