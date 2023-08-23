Когда начнут штрафовать за превышение средней скорости

Определение средней скорости движения транспортного средства хотят внести в Правила дорожного движения, соответствующий проект постановления Правительства проходит общественное обсуждение. Когда поправки в ПДД вступят в силу, это не будет означать одновременного появления штрафов за превышение средней скорости, рассказали «Парламентской газете» эксперты. Со временем санкция появится, уверены они, но для этого потребуется серьезная законотворческая работа.

Значение равно отношению

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Поправки в ПДД разработал Минтранс. Согласно тексту инициативы, средняя скорость движения транспортного средства — значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка.

Установлено, что движение со скоростью и со средней скоростью, превышающей значение, указанное на знаке «Ограничение максимальной скорости», запрещено.

В начале августа в Минтрансе сообщили о планах дополнить ПДД обязанностью не превышать среднюю скорость движения. На данный момент термин «средняя скорость» в ПДД не прописан, а соответственно, не установлен и запрет на ее превышение, отмечали в ведомстве.

Закона нет, а штрафы есть

Сейчас определения средней скорости нет ни в ПДД, ни в КоАП, однако еще недавно водители в некоторых регионах получали штрафы за ее превышение. На определенном участке дороги работали две камеры: первая фиксировала въезд в этот участок, вторая — выезд. Программа выполняла арифметический расчет и получала среднюю скорость.

Еще в 2019 году Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости. Автор документа, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорил, что поскольку определения средней скорости не содержится ни в одном нормативном акте, то и штрафовать за это нельзя. До второго чтения законопроект так и не добрался, а в МВД на запрос депутата в этом году ответили, что «система контроля средней скорости в настоящее время применяться не может».

Попытку законодательно закрепить метод определения средней скорости и ввести штрафы в 2022 году предпринял депутат Госдумы Николай Новичков. Разработанные поправки он направил на согласование в кабмин, но в итоге инициатива не дошла до рассмотрения в парламенте.

Свои рекомендации в Правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения относительно средней скорости направляли члены Общественной палаты РФ. «Равномерное движение транспортных средств в потоке снижает риски совершения ряда экстренных манипуляций — торможения, перестроения и так далее, что способствует повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах», — говорилось в них.

Задача с неизвестными

Контролировать среднюю скорость движения транспортного средства на конкретном участке дороги технически несложно, к этому все готово, рассказал «Парламентской газете» руководитель экспертно-методологического отдела центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев. А вот к штрафам за это, по его словам, есть вопросы, ведь если мгновенная скорость фиксируется в конкретном месте и в конкретное время, то при контроле средней скорости место и время совершения правонарушения непонятны. Возникает неопределенность, которая лишает водителя права на защиту, отметил эксперт.

Когда понятие средней скорости появится в ПДД, а согласно проекту постановления кабмина, это должно произойти с 1 марта 2024 года, то штрафы будут не за горами, предположил автоюрист Сергей Радько. Что касается места и времени совершения правонарушения, то их будут фиксировать на месте установки последней камеры на участке. Неизвестным, правда, по-прежнему останется значение превышения, но и на этот вопрос законодатели найдут ответ, не сомневается Радько.

Эффективность летней ночью

Введение контроля средней скорости позволит стимулировать участников дорожного движения к соблюдению скоростного режима, считают в Минтрансе. Эффективность метода подтвердило недавнее исследование Высшей школы экономики (ВШЭ). Эксперты пришли к выводу, что при расчете снижения показателей аварийности на одну установленную камеру метод контроля средней скорости от 1,3 до 1,6 раза более эффективен по сравнению с камерами на мгновенную скорость. Кроме того, такой метод не только позволяет фиксировать нарушения, но и влияет на манеру вождения в целом: движение транспортного потока становится более равномерным, снижается «эффект кенгуру», то есть торможение перед камерой и разгон после.

«Особенно высока эффективность метода, когда фактор превышения разрешенной скорости становится более существенным: летом, ночью, за пределами населенных пунктов», — говорится в исследовании.

При этом о контроле средней скорости на участке, если он будет официально введен, следует предупреждать специальным дорожным знаком, считает член Общественной палаты РФ Александр Холодов.