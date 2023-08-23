Водителям объяснили, как будут работать новые штрафы за превышение скорости

С 1 апреля 2024 года в РФ снова начнут требовать от водителей соблюдения средней скорости. Как сообщает Autonews, для возвращения штрафов в Минтрансе предложили включить в ПДД понятие «средняя скорость движения транспортного средства» и прописать обязанность не превышать ее.

В Минтрансе подчеркнули, что средняя скорость определяется отношением пройденного расстояния к затраченному времени. Вычислять показатель будет «отдельное программное обеспечение на основании данных с камер в начале и в конце контролируемого участка». Местом совершения правонарушения в таких случаях будет считаться геолокация последней камеры, выявившей превышение средней скорости.

Ранее штрафы за это нарушение составляли 500 рублей при превышении на 20-40 километров в час, тысяч рублей – если превысить на 40-60 километров в час и так далее.

В Ассоциации производителей и операторов дорожных камер «Око» заявили, что такой вид контроля призван «гармонизировать скорость потока и нивелировать "эффект кенгуру"» (когда водители замедляются перед камерой, а сразу после нее разгоняются).

За превышение средней скорости в РФ штрафовали с 2013 года. В 2018-м в России представили законопроект, запрещающий штрафовать водителей за такое нарушение, но в правительстве его не поддержали.

Авторы проекта заявляли, что в ПДД нет понятия «средняя скорость», поэтому наказывать за ее превышение – незаконно. Они назвали недопустимым привлечение к административной ответственности «на основе догадок, домыслов и расчетов».

В кабмине назвали законным использование камер, фиксирующих среднюю скорость машин на участке дороги. В рамках этой системы две камеры стоят в начале и конце участка длиной в несколько километров и фиксируют скорости проезжающих машин. На основе этих данных вычисляется средняя скорость, с которой автомобили преодолевают отрезок пути. Водитель, ехавший быстрее средних показателей, получает штраф.

В кабмине дали отрицательный отзыв на законопроект, заявив, что доказательствами нарушения могут быть любые фактические данные, которыми может руководствоваться судья или другое должностное лицо.

В 2021 году ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Автоинспекторы сообщили, что основанием для этого стало решение Верховного суда (ВС) РФ. Суд постановил, что правонарушение должно характеризоваться местом и временем его совершения, а факт превышения скорости не может быть длящимся. В 2019-2020 годах нескольким водителям удалось добиться отмены штрафов через ВС.