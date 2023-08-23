Водителям объяснили, как будут работать новые штрафы за превышение скорости
С 1 апреля 2024 года в РФ снова начнут требовать от водителей соблюдения средней скорости. Как сообщает Autonews, для возвращения штрафов в Минтрансе предложили включить в ПДД понятие «средняя скорость движения транспортного средства» и прописать обязанность не превышать ее.
В Минтрансе подчеркнули, что средняя скорость определяется отношением пройденного расстояния к затраченному времени. Вычислять показатель будет «отдельное программное обеспечение на основании данных с камер в начале и в конце контролируемого участка». Местом совершения правонарушения в таких случаях будет считаться геолокация последней камеры, выявившей превышение средней скорости.
Ранее штрафы за это нарушение составляли 500 рублей при превышении на 20-40 километров в час, тысяч рублей – если превысить на 40-60 километров в час и так далее.
В Ассоциации производителей и операторов дорожных камер «Око» заявили, что такой вид контроля призван «гармонизировать скорость потока и нивелировать "эффект кенгуру"» (когда водители замедляются перед камерой, а сразу после нее разгоняются).
За превышение средней скорости в РФ штрафовали с 2013 года. В 2018-м в России представили законопроект, запрещающий штрафовать водителей за такое нарушение, но в правительстве его не поддержали.
Авторы проекта заявляли, что в ПДД нет понятия «средняя скорость», поэтому наказывать за ее превышение – незаконно. Они назвали недопустимым привлечение к административной ответственности «на основе догадок, домыслов и расчетов».
В кабмине назвали законным использование камер, фиксирующих среднюю скорость машин на участке дороги. В рамках этой системы две камеры стоят в начале и конце участка длиной в несколько километров и фиксируют скорости проезжающих машин. На основе этих данных вычисляется средняя скорость, с которой автомобили преодолевают отрезок пути. Водитель, ехавший быстрее средних показателей, получает штраф.
В кабмине дали отрицательный отзыв на законопроект, заявив, что доказательствами нарушения могут быть любые фактические данные, которыми может руководствоваться судья или другое должностное лицо.
В 2021 году ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Автоинспекторы сообщили, что основанием для этого стало решение Верховного суда (ВС) РФ. Суд постановил, что правонарушение должно характеризоваться местом и временем его совершения, а факт превышения скорости не может быть длящимся. В 2019-2020 годах нескольким водителям удалось добиться отмены штрафов через ВС.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявлял, что вычислять среднюю скорость было бы разумно на участках дороги, длина которых четко определена. К примеру, в тоннелях, на мостах и эстакадах.