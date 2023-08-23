Силовую установку для Lada e-Largus будут выпускать в России

Производственный холдинг ТВЭЛ (входит в структуру "Росатома") планирует наладить выпуск электрической силовой установки. Основными потребителями станут "Кама", которая готовит ситикар "Атом", и, возможно, АвтоВАЗ, нуждающегося в поставщике компонентов для электрической версии Lada Largus.

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Силовая установка ТВЭЛ была презентована на выставке MIMS, проходящей в эти дни в Москве. Она представляет собой моноблок с единым жидкостным контуром для охлаждения. Эта конструкция имеет и ещё одно преимущество - удобство монтажа.

В пике мотор выдаёт 150 кВт (204 л.с.), долговременная мощность составляет 72 кВт (98 л.с.). Такого диапазона вполне хватит не только для "Атома", но и для электрического Lada e-Largus. С "Камой" холдинг ТВЭЛ уже подписал контракт, второй партнёр пока не называется. По информации канала "Автопоток" https://t.me/autopotoknews/1968 под этот анонс готовят отдельное мероприятие.

Почему вторым партнёром может выступить АвтоВАЗ? Накануне появилась информация о том, что ТВЭЛ выиграл тендер на поставку автокомпонентов, в том числе панорамной крыши для моделей Lada. Второй момент - дополнительные очки к проценту локализации, с которой у "Ларгуса", даже бензинового, есть определённые проблемы.