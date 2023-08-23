Stellantis планирует перенести производство пикапа Ram 1500 в другую страну

На данный момент компания ведет переговоры с UAW. Бойер также добавил, что исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес не заботится о сотрудниках в США.

Вице-президент заключил, что бренд также планирует производить электрический пикап Ram на заводе в Стерлинг-Хайтс вместо Ram 1500. Это беспокоит профсоюз, так как для производства электромобилей требуется меньше работников, и, как отмечает CNBC, никто не уверен, что электрокар будет таким же популярным, как 1500.