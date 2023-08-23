JAC выпустит минивэн со штурвалом вместо руля

Компания JAC представит 25 августа на автосалоне в китайском городе Чэнду новый минивэн Refine RF8. Об этом сообщает autohome.com.cn.

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Длина автомобиля составит 5200 мм. Минивэн получит широкую решетку радиатора, светодиодные фары и сдвижные боковые двери. Опционально крышу можно будет окрасить в белый цвет. В салоне установлен руль, похожий на штурвал, а на передней панели находится большой экран мультимедиа.