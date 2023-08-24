Автоэксперт раскрыл причины сдерживания параллельного импорта в России

В ближайшем будущем параллельный импорт в России может полностью прекратиться. Полтора года подобная схема ввоза машин привлекает внимание, на проблему доступности автомобилей для населения так и не была решена. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с порталом «Тарантас Ньюс» рассказал о факторах, которые сдерживают развитие параллельного импорта в России.

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На сегодняшний день, доля параллельного импорта в России не превышает 15% и имеет тенденцию к снижению. Ранее появилась информация, что с 1 октября 2023 года могут измениться условия для сертификации автомобилей, который поставляются в Россию по схеме параллельного импорта.

Сейчас при ввозе машины в Россию необходимо получать СБКТС (свидетельство безопасности конструкции транспортного средства), однако не исключается возвращение к ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Если это произойдет, то необходимо будет проводить испытания каждой ввезенной модели.

По словам Яна Хайцеэра, все идет к тому, чтобы полностью похоронить параллельный импорт. Повышение утилизационного сбора убивает параллельный импорт. Главными заказчиками стали КамАЗ, УАЗ и АвтоВАЗ. Утильсбор сейчас имеет такой размер, при котором приобретение автомобилей населением сводится к нулю.