Иранская SAIPA назвала цены на свои автомобили в России

Стали известны цены на автомобили от иранской компании SAIPA для России. Как сообщает Autonews.ru, представители дилерского центра Major Auto рассказали, что цены на модельную линейку будут стартовать от 1 млн 220 тысяч рублей. Информацию подтвердили и в пресс-службе производителя.

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Первым автомобилем компании на российском рынке станет кросс-хетчбэк Quik — автомобиль того же класса, что и Lada Granta. Он создан на платформе X200, которая является модернизированной версией ходовой Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. На транспортное средство установлен атмосферный 1,5-литровый двигатель М15 мощностью 87 л.с. при 128 Н*м крутящего момента.

Для автомобиля предусмотрены как механические, так и автоматические коробки передач. Машина оснащена подогревом сидений, ABS и подушками безопасности. Цена на него составит около 1 млн 500 тысяч рублей, подчеркнул представитель дилера.