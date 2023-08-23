Российские дилеры вернули контроль над сервисными системами Volkswagen и BMW

Российские дилеры продолжают обслуживание автомобилей BMW и Volkswagen. По словам представителей холдинга «Автодом», несмотря на ограничение доступа к сервисным службам таких брендов, как Audi, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini и Bugatti, дилерские центры сумели восстановить практически полноценный доступ к программному обеспечению. Благодаря обходу ограничений автосалоны стали независимы от зарубежных производителей.

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В «Автодоме» сообщили, что компания заменила более 85 процентов программного обеспечения Audi. В частности, специалисты обошли ограничения системы послепродажного обслуживания, каталога для подбора запчастей, а также сервисных программ для диагностики и ремонта автомобилей. Альтернативные каналы позволили дилеру получить практически полный доступ к оригинальному программному обеспечению.

Небольшая проблема, которую пока не решили дилеры, заключается в задержке с обновлением некоторых программ. Однако в компании уверяют, что нынешние временные интервалы не влияют на качество или скорость обслуживания автомобилей. Кроме того, продавцы потеряли доступ к электронной сервисной книжке. При этом историю обслуживания машины можно восстановить по прошлым заказ-нарядам и пройденным ТО.

В целом дилерским центрам удалось обойти ограничения. Альтернативные каналы доступа к программному обеспечению позволили получить практически полную независимости от автопроизводителей.