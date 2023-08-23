Renault готовит к запуску новый мини-кроссовер

Новый кросс-хэтчбек Renault Kardian представят в Бразилии в сентябре этого года. Неофициальные изображения модели публикует местное издание Quadro Rodas.

Модельный ряд марки «Рено» в Южной Америке был примерно таким же, как в России: самыми популярными машинами были хорошо известные у нас Logan, Sandero, Kaptur и Duster. С российского рынка французская марка ушла, а для Южной Америки — готовит обновление ассортимента.

Renault Stepway для Бразилии: после рестайлинга 2019 года из названия модели убрали слово Sandero

До конца этого года в Бразилии начнётся производство кросс-хэтчбека Renault Kardian, который станет заменой модели Renault Sandero Stepway. Автомобиль создан на новой модульной платформе CMF-B от европейской «Дачии Сандеро» третьего поколения, но дизайн у паркетника полностью оригинальный.

По предварительный информации Renault Kardian получит турбомотор объёмом 1,0 литра и мощностью около 120 л. с. По традиции, двигатели на машинах для бразильского рынка, смогут работать как на бензине, так и на этаноле. Привод, естественно, будет только передним.

Renault Kardian

Как отмечает издание Quadro Rodas, переход на новую платформу позволит дополнить оснащение машины современными опциями: адаптивным круиз-контролем, светодиодными фарами, цифровой панелью приборов и так далее.

Главными конкурентами новинки окажутся похожие по формату паркетники Volkswagen Nivus и Nissan Kicks.