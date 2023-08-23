Завод AGR Россия в Калуге будет выпускать электромобили

Завод AGR Россия (бывший Volkswagen в Калуге) будет выпускать электромобили. Об этом глава предприятия Любомир Найман рассказал на выставке MIMS Автомеханика в рамках конвенции РОАД , сообщает Telegram-канал No Limits.

Концерн Volkswagen Group официально объявил о продаже своих российских активов в мае 2023 года. Покупателю ООО «Фольксваген Груп Рус» перешел завод в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также компании «Фольксваген Компоненты и Услуги», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование». На калужской площадке собирались модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Завод приостановил работу с марта 2022 года.