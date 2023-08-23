Xiaomi получила разрешение на производство электромобилей в Китае

Китайская Xiaomi Corp получила одобрение от государственного планового комитета страны на производство электромобилей.

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Произошедшее стало важным шагом в сторону реализации планов компании по выпуску автомобилей к началу 2024 года.

И хоть одобрение NDRC и приближает Xiaomi к массовому производству электромобилей, компания всё ещё ожидает одобрения от Министерства промышленности и информации (MIIT), которое оценивает новых автопроизводителей и модели с точки зрения технических и безопасностных требований.

Китайский IT-гигант ранее обещал инвестировать $10 млн в автомобильный бизнес в течение десятилетия и поставила цель начать массовое производство своих первых авто уже в I половине 2024 года.