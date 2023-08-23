Пикап GMC Canyon получил экстремальную версию

GMC представила Canyon AT4X AEV Edition, грузовик, основанный на прошлогодней спецификации AT4X, но с еще более впечатляющими внедорожными качествами.

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Одной из главных особенностей AT4X является увеличенный на 76 мм дорожный просвет. Версия AEV Edition добавляет еще 40 мм, что в общей сложности составляет 310 мм. В комплект входят большие диски с защитой бедлок и 35-дюймовые шины, что является еще одним шагом вперед по сравнению с AT4X с его 33-дюймовыми шинами.