Пикап GMC Canyon получил экстремальную версию от AEV
GMC представила Canyon AT4X AEV Edition, грузовик, основанный на прошлогодней спецификации AT4X, но с еще более впечатляющими внедорожными качествами.
Одной из главных особенностей AT4X является увеличенный на 76 мм дорожный просвет. Версия AEV Edition добавляет еще 40 мм, что в общей сложности составляет 310 мм. В комплект входят большие диски с защитой бедлок и 35-дюймовые шины, что является еще одним шагом вперед по сравнению с AT4X с его 33-дюймовыми шинами.
Снаружи грузовик щеголяет расширителями колесных арок и усиленными бамперами, укороченными для улучшения маневренности на неровной местности. Передняя часть подготовлена для установки лебедки и имеет красные буксирные проушины. Всего имеется пять защитных пластин, изготовленных из высокопрочной бористой стали, которые защищают рулевой механизм, трансмиссию, топливный бак и задний дифференциал от повреждений.