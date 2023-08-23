РОАД: к 2024 году в России будет продано 950 тыс. новых авто

По итогам 2023 года в России будет продано 950 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом рассказал глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин, передает корреспондент «Газеты.Ru» с конвенции РОАД.

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«Рынок вырастет примерно на 40%. Думаем, что в следующем году на рынке также будет рост. Российский рынок перспективен. В целом по итогам текущего года количество покупателей автомобилей в России — как новых, так и подержанных, — составит 7 млн», — сказал Подщеколдин.

Финансовая емкость авторынка РФ по итогам текущего года составит около 9 трлн рублей против 7 трлн рублей в 2022 году, рассказали в РОАД.

По итогам 2022 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 687 тыс. единиц, что на 58,8% меньше, чем по итогам 2021 года (по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).