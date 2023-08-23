Названа стоимость иранского седана IKCO Tara в России
Стоимость иранского седана IKCO Tara составит до 1,9 млн рублей. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на дилерский центр Major Auto.
Представители дилера отмечают, что столько будет стоить самая дорогая комплектация.
Базовой версии автомобиля дали антиблокировочную систему тормозов (ABS), электростеклоподъемники, мультимедийную систему, круиз-контроль и систему контроля давления в шинах.
IKCO Tara базируется на французской платформе PSA PF1. В Иране она называется IKCO IKP1.
Модель получила 1,6-литровый бензиновый двигатель Peugeot TU5P, при этом его доработали иранцы. Он имеет мощность 113 л.с. и 144 Н•м крутящего момента.
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Ранее издание Autonews.ru писало, что иранская компания SAIPA рассматривает возможность организации выпуска своих автомобилей в России. Представители компании на автомобильной выставке в Москве (MIMS Automobility Moscow 2023) отметили, что для производства в России рассматриваются седаны Shahin и P90.