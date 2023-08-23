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Названа стоимость иранского седана IKCO Tara в России

Стоимость иранского седана IKCO Tara составит до 1,9 млн рублей. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на дилерский центр Major Auto.

Названа стоимость иранского седана IKCO Tara в России
© Авто.ру

Представители дилера отмечают, что столько будет стоить самая дорогая комплектация.

Базовой версии автомобиля дали антиблокировочную систему тормозов (ABS), электростеклоподъемники, мультимедийную систему, круиз-контроль и систему контроля давления в шинах.

IKCO Tara базируется на французской платформе PSA PF1. В Иране она называется IKCO IKP1.

Модель получила 1,6-литровый бензиновый двигатель Peugeot TU5P, при этом его доработали иранцы. Он имеет мощность 113 л.с. и 144 Н•м крутящего момента.

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К настоящему моменту на территорию РФ отправили около 300 седанов Tara.

Ранее издание Autonews.ru писало, что иранская компания SAIPA рассматривает возможность организации выпуска своих автомобилей в России. Представители компании на автомобильной выставке в Москве (MIMS Automobility Moscow 2023) отметили, что для производства в России рассматриваются седаны Shahin и P90.

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