Названа стоимость иранского седана IKCO Tara в России

Стоимость иранского седана IKCO Tara составит до 1,9 млн рублей. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на дилерский центр Major Auto.

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Представители дилера отмечают, что столько будет стоить самая дорогая комплектация.

Базовой версии автомобиля дали антиблокировочную систему тормозов (ABS), электростеклоподъемники, мультимедийную систему, круиз-контроль и систему контроля давления в шинах.

IKCO Tara базируется на французской платформе PSA PF1. В Иране она называется IKCO IKP1.

Модель получила 1,6-литровый бензиновый двигатель Peugeot TU5P, при этом его доработали иранцы. Он имеет мощность 113 л.с. и 144 Н•м крутящего момента.

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