Toyota модернизировала «горячую» GR Corolla

Компания Toyota модернизировала «заряженный» хэтчбек GR Corolla. Ему заменили крепежные болты подвесок и рулевого механизма, пересмотрели форму воздуховодов в переднем бампере, добавили новый цвет кузова и салона. Тираж GR Corolla RZ — 550 экземпляров. Причем купить машину смогут только победители специальной лотереи. Цена хэтчбека в Японии — 5 250 000 иен.

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Команда Toyota Gazoo Racing отчиталась о проведенной модернизации «заряженной» GR Corolla. Речь идет о хэтчбеке в японской спецификации, который выйдет на местный рынок этой осенью. В нём японцы использовали опыт подготовки машин к 24-часовым гонкам серии Super Taikyu, сосредоточившись на двух вещах: улучшении отзывчивости и оптимизации аэродинамики. К тому же GR Corolla RZ получил новый кузовной оттенок — голубой «металлик», и цветовую схему салона Black x Blue.

Toyota

Toyota

Toyota

По аналогии с GR Corolla Circuit Edition хот-хэтчу заменили крепежные болты элементов подвесок и рулевого механизма. Теперь они имеют дополнительные ребра на фланце либо увеличенную головку, что повышает жесткость шасси и делает отклики на действия водителя более линейными. Придать автомобилю стабильности должны новые «воздушные заслонки» по краям переднего бампера. Они устраняют турбулентность в арках и улучшают ток воздуха вокруг колес.

Toyota

Toyota