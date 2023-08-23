Экс-участника группы "Ленинград" лишили водительских прав

Приморский районный суд Санкт-Петербурга лишил водительских прав на один год певца и шоумена, экс-участника группы «Ленинград» Станислава Барецкого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Установлено, что в ночь на 9 августа Барецкий за рулем «ВАЗ-21053» двигался по Западному скоростному диаметру (ЗСД) и при проезде пункта оплат снес шлагбаум, после чего продолжил движение, оставив таким образом место ДТП.

В суде Барецкий заявил, что действительно столкнулся со шлагбаумом, но он не знал, что это считается ДТП. Шоумена привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия).