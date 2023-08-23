Экс-участника группы "Ленинград" лишили водительских прав

Приморский районный суд Санкт-Петербурга лишил водительских прав на один год певца и шоумена, экс-участника группы «Ленинград» Станислава Барецкого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Установлено, что в ночь на 9 августа Барецкий за рулем «ВАЗ-21053» двигался по Западному скоростному диаметру (ЗСД) и при проезде пункта оплат снес шлагбаум, после чего продолжил движение, оставив таким образом место ДТП.
В суде Барецкий заявил, что действительно столкнулся со шлагбаумом, но он не знал, что это считается ДТП. Шоумена привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия).
Накануне, объясняя происшествие, Барецкий рассказывал, что его не устроила цена проезда по ЗСД (600 рублей) за два километра по пути на дачу.