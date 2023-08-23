На рынок России вышел конкурент Tesla Model Y

Автодилеры в России начали продавать новые китайские электрокроссоверы XPeng G6, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты таких автомобилей размещены в классифайдах и на сайтах дилеров, цены варьируются от 4,7 млн до 6,4 млн рублей.

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Кросс-купе Xpeng G6 дебютировало весной на автосалоне в Шанхае и стало пятой моделью в линейке марки, продажи стартовали в начале июля. По габаритам и дизайну кузова автомобиль схож с электрической Tesla Model Y (длина — 4753 мм против 4750 мм у Tesla; колесная база — 2890 мм против 2891 мм).

Российским покупателям предлагаются кроссоверы в самой мощной модификации с полным приводом и двумя электромоторами. Суммарная отдача силовой установки составляет 487 л.с., максимальная дальность хода — 700 км. Разгон до «сотни» у электрокара занимает 3,9 секунды.

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