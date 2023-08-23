Отставка Kia Rio: американцы останутся без дешевого седана

2023-й модельный год стал последним для Kia Rio в США. Rio продавался на американском рынке с кузовами хэтчбек и седан, но спрос на малолитражку постепенно снижался. В 2022-м в США завершились продажи родственного Hyundai Accent, так что стало понятно, что и дни Рио сочтены. 2023-й модельный год стал для корейского «бюджетника» последним, и планируется ли заменить модель на другую — вопрос пока открытый.

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Kia Rio был доступен американцам как хэтчбек и седан, модель комплектовалась 1,6-литровым двигателем, шестиступенчатой «механикой» либо автоматом с тем же количеством передач. Как сообщает Automotive News, после завершения продаж Kia Rio в строю останется «старшая» модель Forte. Также есть шанс, что до американского рынка доберется преемник Rio, модель с индексом K3, которая недавно дебютировала в Мексике. При этом никаких официальных заявлений на этот счет американское представительство Kia пока не сделало.

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Ранее в этом году стало известно и об отставке Kia Rio в Европе и Австралии. Как и в случае с США, причиной стали низкие продажи. В 2022-м европейцы купили 32,5 тысячи экземпляров Rio, в то время как другая модель B-сегмента, Opel Corsa, за тот же период разошлась в количестве 164 тысяч штук. В Австралии же за прошлый год реализовали всего 4576 экземпляров Rio, а результат ближайшего конкурента корейского бюджетника, SAIC MG 3, превысил отметку в 16 тысяч проданных машин.

Не продается Kia Rio и в России, однако не из-за низких продаж (в нашей стране модель была весьма популярной), а по другой причине. Весной 2022 года, после начала СВО, Kia приостановила бизнес в России и свернула производство всех моделей, включая Rio — бюджетник для нашего рынка собирали на заводе в Санкт-Петербурге. При этом Kia, как и материнская компания Hyundai, об уходе из России до сих пор не объявила.