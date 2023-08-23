BMW собирается удивить публику неожиданными новинками

Как сообщает SPEEDME.RU, IAA Mobility в Мюнхене получила признание от OICA как одна из самых престижных выставок в автомобильной промышленности. Событие, которое ранее проходило во Франкфурте, начнется 5 сентября.

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BMW Group снова представит одну из крупнейших экспозиций на выставке. Одним из главных анонсов баварской марки станет Vision Neue Klasse, в котором будут представлены электрические модели следующего поколения от BMW.