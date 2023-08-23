Немецкий завод Tesla сокращает производство

Согласно внутренним документам и анонимным источникам, Tesla снизила целевой показатель производства на своем немецком заводе до 4 350 автомобилей в неделю в июле и августе после достижения отметки в 5 000 в неделю в марте. Компания также планирует еще большее сокращение производства, пишет SPEEDME.RU.

© Tesla

В конце марта американский автопроизводитель сообщил о достижении цели производства в 5 000 автомобилей в неделю на заводе в Грюнхайде недалеко от Берлина. Однако рабочие утверждают, что это был единичный случай, а реальный объем производства значительно ниже.