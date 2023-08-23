Чем удивят покупателей обновленные кроссоверы BMW X5 и X6

В ближайшее время компания BMW запустит продажи обновленных кроссоверов X5 и X6. Эксперты рассказали, какие изменения произошли в моделях в рамках фейслифтинга.

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BMW X5 и X6 2024 модельного года представляют собой простой рестайлинг, а не новую генерацию, поэтому автомобили имеют внешнее сходство с предыдущими версиями. В экстерьере отмечаются некоторые обновления. Так, в передней части выделяется более тонкая оптика и новые бамперы с вертикальными вентиляционными отверстиями.

BMW X5 получился более роскошным, так как в оформлении предусматриваются хромированные элементы. X6 будет предлагаться в продаже с фирменным пакетом M Sport и черной решеткой радиатора. Еще одна особенность обновленных кроссоверов - светодиодные задние фонари. Для BMW X5 и X6 также предусмотрели внутренние изменения. В салоне появился большой дисплей, которые объединяет экраны на 12.3 и 14.9 дюйма.

В версиях X5 M и X6 M используется более агрессивное оформление кузова - передняя часть с увеличенным воздухозаборником, заостренным бампером и радиаторной решеткой. Для X5 M Competition предусмотрели специальное оформление кузова - в черном матовом оттенке.

Производитель будет предлагать широкую моторную линейку, которая определяется рынком продаж. BMW X5 M и X6 M 2024 модельного года оснащаются двигателем V8, рабочий объем которого равен 4.4 литра. Мотор оснащается двойным турбонаддувом. В паре с ним работает электронная система на 48 вольт. Общая производительность установки достигает 617 л.с.

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