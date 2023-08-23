К уровню выпуска автомобилей 2017 года Россия сможет вернуться через 12 лет

В России в 2024 году будет выпущено 700 тыс. легковых автомобилей, а к 2035 году объем производства достигнет 1,6 млн штук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

© Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Приоритетными группами продукции автомобилестроения и целевыми значениями по объему выпуска являются: легковые автомобили с годовым уровнем производства в 2024 году в размере 0,7 млн автотранспортных средств, в 2030 году — 1,4 млн штук, в 2035 году — 1,6 млн штук», — рассказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что легких коммерческих автомобилей в 2024 году будет выпущено 84 тыс. единиц, а в 2035 году — уже 187 тыс. штук.