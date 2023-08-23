ЧП у поставщика вынудило Toyota остановить сборку Aygo и Yaris

Toyota остановила сборку Aygo и Yaris — комплектующие для них сгорели. ЧП произошло на складе чешского поставщика Toyota, компании Novares CZ Zebrak — там произошел пожар, уничтоживший в том числе детали для автомобилей японской марки. Из-за нехватки комплектующих Toyota вынуждена была ввести режим простоя на заводе в Чехии, где производятся две модели, Aygo и Yaris. Это уже вторая остановка конвейера сборочной площадки в 2023 году — первый раз это произошло из-за недостатка компонентов в феврале-марте.

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Завод Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, который расположен в чешском Колине, производит Aygo и Yaris для европейского рынка. После двух лет коронавирусных ограничений, предприятию в 2022 году удалось нарастить объемы производства на четверть по сравнению с 2021 годом: с конвейера сошло 202 тысячи автомобилей.

В 2023 году автомобили Toyota собирают в Чехии с перебоями из-за проблем с поставками комплектующих. В конце зимы и в начале весны завод простаивал из-за нехватки деталей, а теперь конвейер остановлен из-за пожара, который произошел на складе местного поставщика. Простой на заводе, где работают 3,5 тысячи человек, был введен 22 августа, и как долго он продлится, неизвестно. Работники предприятия «будут заняты в других процессах», сообщает пресс-служба Toyota.