Chery назвала день начала продаж Tiggo 8 Pro Max в России

Компания Chery начнет продажи китайских кроссоверов Tiggo 8 Pro Max в России 30 августа, автомобили уже начали поступать дилерам. Об этом говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Газете.Ru».

В России модель будет доступна в двух комплектациях. В список оборудования вошла изогнутая панель с двумя экранами диагональю по 12.3 дюймов, проекционный дисплей, система кругового обзора реализована в формате 540° (с контролем подкапотного пространства), звуковая система Sony с десятью динамиками, переднее пассажирское сиденье с функцией поддержки ног с бесступенчатой регулировкой и пневматическим массажем в районе поясницы.