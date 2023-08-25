Chery назвала день начала продаж Tiggo 8 Pro Max в России

Компания Chery начнет продажи китайских кроссоверов Tiggo 8 Pro Max в России 30 августа, автомобили уже начали поступать дилерам. Об этом говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Газете.Ru».
Полноприводный Tiggo Pro Max получит бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 197 л.с. Разгон до «сотни» занимает 8,4 секунды, средний расход топлива в комбинированном режиме составляет 8,3 литра.
В России модель будет доступна в двух комплектациях. В список оборудования вошла изогнутая панель с двумя экранами диагональю по 12.3 дюймов, проекционный дисплей, система кругового обзора реализована в формате 540° (с контролем подкапотного пространства), звуковая система Sony с десятью динамиками, переднее пассажирское сиденье с функцией поддержки ног с бесступенчатой регулировкой и пневматическим массажем в районе поясницы.
Также автомобиль получил девять подушек безопасности, встроенный видеорегистратор, систему кондиционирования для пассажиров третьего ряда и 19-дюймовые двухцветные диски. Стоимость новинки объявят в день старта продаж.