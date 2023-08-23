Подсчитано, насколько дороже стал УАЗ «Буханка» за семь лет

Эксперты портала Quto.ru подсчитали, на сколько УАЗ «Буханка» подорожал за последние 7 лет. Сейчас дилеры предлагают машины по ценам, установленным 7 апреля этого года. Так, рекомендованная розничная цена микроавтобуса 2206 составляет 1 385 000 рублей.

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Согласно архиву каталога quto.ru, 14 января 2015 года УАЗ-2206 стоил 524 950 рублей, то есть почти втрое дешевле, чем сейчас.