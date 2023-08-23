Водителям рассказали, как камеры ловят нарушителей на перекрестках

Дептранс Москвы рассказал, как искусственный интеллект в камерах фотовидеофиксации отслеживает сложные нарушения на московских дорогах. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас каждое запрещенное на дороге действие фиксируется отдельной камерой.

Например, при выезде на перекресток в случае возникновения затора, один комплекс фиксирует выезд на перекресток, а уже другой — факт создания препятствия для другого транспорта. Нейросеть сразу же обрабатывает информацию по заданным алгоритмам и формирует материал для назначения штрафа. Результаты работы искусственного интеллекта после проверяют сотрудники обработки информации ЦОДД и ГИБДД.