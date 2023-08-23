Водителям рассказали, как камеры ловят нарушителей на перекрестках
Дептранс Москвы рассказал, как искусственный интеллект в камерах фотовидеофиксации отслеживает сложные нарушения на московских дорогах. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас каждое запрещенное на дороге действие фиксируется отдельной камерой.
Например, при выезде на перекресток в случае возникновения затора, один комплекс фиксирует выезд на перекресток, а уже другой — факт создания препятствия для другого транспорта. Нейросеть сразу же обрабатывает информацию по заданным алгоритмам и формирует материал для назначения штрафа. Результаты работы искусственного интеллекта после проверяют сотрудники обработки информации ЦОДД и ГИБДД.
«Сегодня 36 загруженных перекрестков в Москве контролируют современные комплексы фиксации нарушений. Они выявляют водителей, которые пытаются проскочить на мигающий зеленый сигнал и остаются в центре пересечения, блокируя движение», — подчеркнул заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
Он добавил, что свободный перекресток позволяет экстренным службам быстрее приехать на место происшествия, а жителям — тратить меньше времени на дорогу.