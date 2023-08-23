Omoda объявила о запуске в России интернет-магазина фирменной одежды

Китайская марка Omoda объявила об открытии в России интернет-магазина фирменной одежды и аксессуаров.

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Бренд выпускает в стране автомобили, в частности кроссовер C5 и седан S5. В сообщении фирмы говорится, что производитель «продолжает задавать смелые тренды не только в мировом автопроме, но и в фэшн-индустрии».

Среди товаров, которые включает в себя ассортимент марки — футболки, шорты и кружки, а также некоторые элементы дополнительного оборудования для автомобилей.

Стоимость футболок составляет около 2,8 тыс. рублей, джемперов — около 5,9 тыс. рублей, а шортов — около 4,5 тыс. рублей.

Также теперь россияне смогут приобрести брелоки, кошельки, сумки, обложки для документов, кружки и прочую посуду бренда. Кроме того, Omoda представила брендированный электрический лонгборд за 61,4 тысячи рублей.

Для автомобиля Omoda в интернет-магазине можно купить различные защитные накладки для кузова и салона, а также сигнализации.