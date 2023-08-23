Ярославский моторный завод представил новый двигатель

Ярославский моторный завод официально представил двигатель ЯМЗ-535. Его снимки разместил у себя Telegram-канал «Автопоток».

© Telegram-канал «Автопоток»

Отмечается, что тестовые образцы двигателя выпускаются с мая. На данный момент по несколько штук получили заводы «Урал», МАЗ, ЛиАЗ и ПАЗ. Последний планирует ставить двигатель на автобус «Ситимакс-9».

По данным канала, завод выпускает ЯМЗ-535 в трех вариантах мощности — 190, 210 и 240 лошадиных сил. Они различаются прошивкой ЭБУ и давлением наддува.