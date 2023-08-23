Exeed анонсировала выход седана Exlantix в России

Exeed - премиум-суббренд Chery, у которого есть своя подлинейка - Exlantix. Первенцем в России под этим "флагом" станет седан Exlantix E03. Компания анонсировала его российский дебют.

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E03 дебютировал на апрельском автосалоне в Шанхае, но под другим именем - Exeed Sterra ES. Длина автомобиля составляет 4,95 м, ширина - 1,96 м, размер колёсной базы достигает трёх метров.

Известно, что модель на родине предложат с одно- и двухмоторной компоновкой, но характеристики до сих пор не обнародованы. Базовая располагает мощностью 252 л.с., полноприводные выдают 313 и 480 л.с. Максимальный запас хода, по предварительной информации, может достигать 700 км.

Exlantix E03 появится в РФ в начале 2024 года.