BYD может получить производственные мощности в Южной Корее

Как сообщает SPEEDME.RU, BYD Co Ltd и KG Mobility Co Ltd находятся в переговорах о совместном строительстве завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Южной Корее. Обе компании планируют обеспечить стабильные поставки аккумуляторов через это предприятие.