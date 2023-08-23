BYD может получить производственные мощности в Южной Корее

Как сообщает SPEEDME.RU, BYD Co Ltd и KG Mobility Co Ltd находятся в переговорах о совместном строительстве завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Южной Корее. Обе компании планируют обеспечить стабильные поставки аккумуляторов через это предприятие.

Завод планирует начать массовое производство в январе 2025 года. BYD, второй по величине производитель аккумуляторов для электромобилей в мире, и KG Mobility, ранее известная как SsangYong Motor Co, намерены открыть первое совместное предприятие.