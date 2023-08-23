Британская автомобильная марка MG выходит на рынок России

"Авторевю": китайские машины британской марки MG будут продаваться в России
Автомобили британской марки MG, которая с 2009 года принадлежит крупному китайскому концерну SAIC, начнут поставлять на российский рынок. Об этом сообщает «Авторевю».
Импортер автомобилей MG из Китая, компания InTelGo Cars, представила на выставке MIMS Automobility Show две модели — кроссовер MG One и лифтбэк MG 7 Trophy+. В России MG One будет стоить от 2,83 млн рублей. Длина автомобиля составляет 4579 мм, по габаритам кроссовер схож с Volkswagen Tiguan, модель оснащается турбомотором объемом 1,5 литра (181 л.с.) в паре с вариатором, привод только передний.
Лифтбэк MG 7 Trophy+ обойдется минимум в 3,5 млн рублей. Его длина 4884 мм, в КНР модель предлагается с турбомоторами объемом 1,5 литра (188 л.с.) и 2,0 литра (261 л.с.). Представленный на выставке автомобиль с двухлитровым мотором оснащен 9-ступенчатым «автоматом», передним приводом с электронноуправляемой блокировкой дифференциала и подвеской с адаптивными амортизаторами (такой лифтбэк стоит 4,6 млн рублей).
Импортер уже везет в Россию первую партию автомобилей, компания планирует обеспечить гарантию на машины и сервисное обслуживание, а также поставлять запчасти. В будущем планируется поставлять компактный седан MG 5 (от 2,1 млн рублей), лифтбэк MG 6 (от 2,6 млн рублей), а также электрический хетчбэк MG Mulan (от 3,7 млн рублей).