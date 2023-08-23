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"Авторевю": китайские машины британской марки MG будут продаваться в России

Автомобили британской марки MG, которая с 2009 года принадлежит крупному китайскому концерну SAIC, начнут поставлять на российский рынок. Об этом сообщает «Авторевю».

Британская автомобильная марка MG выходит на рынок России
© MG

Импортер автомобилей MG из Китая, компания InTelGo Cars, представила на выставке MIMS Automobility Show две модели — кроссовер MG One и лифтбэк MG 7 Trophy+. В России MG One будет стоить от 2,83 млн рублей. Длина автомобиля составляет 4579 мм, по габаритам кроссовер схож с Volkswagen Tiguan, модель оснащается турбомотором объемом 1,5 литра (181 л.с.) в паре с вариатором, привод только передний.

Лифтбэк MG 7 Trophy+ обойдется минимум в 3,5 млн рублей. Его длина 4884 мм, в КНР модель предлагается с турбомоторами объемом 1,5 литра (188 л.с.) и 2,0 литра (261 л.с.). Представленный на выставке автомобиль с двухлитровым мотором оснащен 9-ступенчатым «автоматом», передним приводом с электронноуправляемой блокировкой дифференциала и подвеской с адаптивными амортизаторами (такой лифтбэк стоит 4,6 млн рублей).

Импортер уже везет в Россию первую партию автомобилей, компания планирует обеспечить гарантию на машины и сервисное обслуживание, а также поставлять запчасти. В будущем планируется поставлять компактный седан MG 5 (от 2,1 млн рублей), лифтбэк MG 6 (от 2,6 млн рублей), а также электрический хетчбэк MG Mulan (от 3,7 млн рублей).

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