Haval объявила цены на новый внедорожник H5 на базе "КингКонга"

Российские автомобильные издания "начинали" продажи Haval H5 уже несколько раз, но только сейчас компания дала им официальный старт и раскрыла точные цены на рамный внедорожник.

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Длина автомобиля составляет 5190 мм, ширина - 1905 мм, высота - 1835 мм, а размер колёсной базы равен 3140 мм. То есть разница по сравнению с Haval H5 первого поколения, почившего несколько лет назад, огромная.

В основе нового H5 лежит короткобазная версия пикапа Great Wall Poer KingKong, которую в России не продают. Под капотом может быть либо турбодизель мощностью 166 л.с., либо бензиновый турбо на 218 л.с. Пока доступны версии с 8-ступенчатой АКПП, но могут появиться и более простые, с механической коробкой.

Система полного привода реализована по схеме part-time, есть понижающая передача. Дорожный просвет - 200 мм, углы въезда и съезда составляют 25 и 22 градусов, а глубина брода - 600 мм.

Autohome

Салон Haval H5 исключительно пятиместный. Отсюда и такой огромный багажник объёмом 2116 литров и глубиной почти два метра.

Autohome

Цены на внедорожник лежат в диапазоне 122 800 - 157 800 юаней (1,6 - 2 млн рублей).

Haval H5 второго поколения представят в Чэнду 25 августа, вместе с ним должен дебютировать Haval Raptor.