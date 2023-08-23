Специалисты подсчитали, на сколько выросла цена УАЗ «Буханки» за семь лет

Подсчитано, как изменилась стоимость УАЗ «Буханки» с 2015 года. Уже несколько месяцев автомобили Ульяновского автозавода продают по ценам, установленным в апреле нынешнего года. За микроавтобус УАЗ-2206, согласно прайс-листам, просят 1 385 000 рублей. Как подсчитали в Quto, обратившись к архиву цен, это почти втрое выше стоимости той же «Буханки» на начало 2015 года: тогда классика УАЗа оценивалась всего в 524 950 рублей.

© Motor.ru

В апреле 2016 года УАЗ-2206 заметно подорожал: с 524 950 рублей цена поднялась до 639 990. В пандемийный 2020 год, когда рынок почти замер на несколько месяцев, остекленная «Буханка» уже стоила более чем на 160 тысяч рублей больше — 803 900 рублей.

В 2021 году ценник микроавтобуса переписывали семь раз. В итоге в конце года стоимость перевалила за миллион рублей, остановившись на отметке в 1 040 000 рублей.

То есть, более 300 тысяч рублей модель УАЗа прибавила за последние два года. В начале 2022-го стоимость увеличилась до 1 065 000 рублей, в мае — до 1 380 000. Затем последовал период стабильности: микроавтобус прибавил всего пять тысяч рублей в апреле нынешнего года, и эта цена удерживается до сих пор.