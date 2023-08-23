Камеры в Москве отслеживают сложные нарушения с помощью нейросетей

Столичный Дептранс рассказал, как работают «умные» дорожные камеры на крупных перекрестках. По данным ведомства, на самых загруженных участках установлены средства фотовидеофиксации, оборудованные технологией искусственного интеллекта. При помощи обучаемых нейросетей комплексы следят за сложными нарушениями. К примеру, камеры в автоматическом режиме распознают выезд автомобиля на перекресток во время пробки.

© Motor.ru

За данным нарушением следят сразу два комплекса. Первый фиксирует выезд машины на перекресток, в то время как второй выявляет образование препятствия для других автомобилей. С помощью специальных алгоритмов нейросети автоматически обрабатывают полученную картинку сразу с двух камер. Заметив нарушение ПДД, система самостоятельно формирует постановление, которое попадает в ЦОДД и ГИБДД для проверки. Штраф за выезд на перекресток составляет тысячу рублей.

В Дептрансе сообщили, что в Москве установлено 36 дорожных камер, оснащенных искусственным интеллектом. Комплексы разместили на самых загруженных перекрестках. «Умные» системы фиксируют водителей, которые не успевают проехать на мигающий зеленый сигнал, в следствии чего тормозят на перекрестке, блокируя движение.