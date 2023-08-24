Российским водителям напомнили о новых штрафах с 1 сентября
С 1 сентября в России изменится ряд штрафов для автомобилистов. Об этом свидетельствует постановление правительства РФ.
Теперь инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за неисправную ABS, глухую тонировку, шины не по сезону и ряд других нарушений.
— Для обеспечения однозначности толкования ныне применяемых норм детализированы требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Конкретизированы способы выявления неисправностей автотранспорта: визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования, — сказали в ГИБДД.
Как уточнили Autonews, в перечень включили те положения технического регламента, которые могут повлиять на безопасность автомобилей.
За что еще российских автолюбителей могут привлечь к ответственности, читайте в материале «Вечерней Москве».
В Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому водителей за умышленное опасное вождение на дороге будут наказывать.
Предполагается, что в первый раз нарушителей будут штрафовать на пять тысяч рублей, а во второй — либо штрафовать на пять–десять тысяч рублей, либо лишать прав на срок до года. Что в России относится к опасному вождению и как стоило бы наказывать таких нарушителей, «ВМ» рассказал автоюрист Лев Воропаев.