СМИ: грузоперевозчики попросили ввести госрегулирование цен на дизель

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» просит ввести в России госрегулирование цен на дизельное топливо, а также зафиксировать его стоимость.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Как пишет газета, президент ассоциации Владимир Матягин призвал ввести госрегулирование цен на дизель, а также зафиксировать его цену ниже 60 рублей за 1 л, чтобы сохранить рентабельность связанных с транспортом компаний.

Как отметил Матягин, если цена не будет зафиксирована, это приведёт к увеличению логистики груза, которая повысит конечную стоимость товара для потребителя.