Ikon Tyres рассказала, какие шины будет продавать в России

Компания Ikon Tyres рассказала о том, какие шины будет выпускать в России. Премиальные летние и зимние модели планируется продавать под брендом Ikon Autograph. Шины в среднем ценовом сегмента в перспективе получат новое имя Ikon Character.

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Компания Ikon Tyres получила новое название в результате сделки по продаже российских активов финского концерна Nokian Tyres.

В настоящий период завод Ikon Tyres во Всеволожске продолжает выпускать широкий ассортимент летних и зимних автомобильных шин, сохранив производственные процессы и технологии, основываясь на накопленном опыте, знаниях и опыте команды.

Напомним, название Ikon или Ikon Tyres созвучно с английским словом "icon", которое можно перевести на русский язык как "эталон", "знаковый образ", "образец", "кумир", "икона".

"Татнефть" стала владельцем 100% долей в шинном заводе финской Nokian Tyres, расположенном в городе Всеволожск в марте этого года. Предполагается, что стоимость сделки составила 285 млн евро.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. Концерн добился хорошей локализации производства в стране. В 2021 году около 80% шин Nokian для легкового транспорта было произведено в России.