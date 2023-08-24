СМИ: грузоперевозчики попросили ввести госрегулирование цен на дизель

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» считает целесообразным введение в России

госрегулирования стоимости дизельного топлива. Кроме того, она отмечает, что цена должна быть зафиксирована ниже 60 рублей за литр для рентабельности работы транспортных фирм, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.

С соответствующей инициативой обратился президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.

Если не принять вышеуказанные меры, стоимость логистики груза повысится, а это, в свою очередь, поднимет цену товара для потребителя, подчеркнул он.

Матягин отметил, что на некоторых АЗС регионов Центральной и Южной России стоимость дизеля поднялась на 10%, до 68-70 рублей за литр. Это произошло в связи с резким ростом цен на топливо в опте и отменой скидок АЗС для автомобилистов.