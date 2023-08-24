Иранские машины появятся в «Яндекс.Такси»

Агрегатор «Яндекс.Такси» на фоне нехватки автомобилей в экономклассе тестирует небольшую партию из 12-ти иранских седанов Iran Khodro Tara с упрощенной комплектацией и автоматической коробкой передач. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Известия».

Один из источников издания обратил внимание на то, что Iran Khodro Tara уже появилась во внутреннем классификаторе «Яндекса» для поездок по Москве в тарифе «эконом».

При этом другой собеседник отметил, что тестирование партии машин совсем необязательно приведет к масштабной закупке их в дальнейшем.

«Пока рано выписывать кредит доверия», - констатировал он.

Представитель «Яндекс.Такси» не подтвердил информацию о тестировании иранских автомобилей, отметив при этом, что компания ведет переговоры со всеми доступными на рынке автопроизводителями и рассматривает все потенциально подходящие для отрасли модели машин.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что после ухода с российского рынка европейских производителей в Москве возникла острая нехватка новых, качественных автомобилей для такси экономкласса. При этом китайские автомобили стоят слишком дорого, чтобы решить эту проблемы, а российские не оснащены автоматической коробкой передач.

Однако сами таксисты усомнились в том, что у Tara есть перспективы в российском такси, в первую очередь из-за проблемы техобслуживания и наличия запчастей на этот автомобиль.