В России открыли предзаказ на новый кроссовер Chery Explore 06

Один из частников открыл предзаказ на новый кроссовер Chery Explore 06. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 3 990 000 рублей.

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Стоит отметить, что продажи Chery Explore 06 стартовали в самом Китае совсем недавно - 20 августа. В КНР модель предложили в четырех комплектациях с передним или полным приводом по цене от 117 тысяч (1 505 790 рублей) до 140 тысяч юаней (1 801 800 рублей).

Chery Explore 06 имеет длину 4538 мм, ширину - 1898 мм, высоту - 1680 мм, размер колёсной базы - 2672 мм. Дизайн - нарочито квадратный, но при этом стильный.

Силовая установка кроссовера состоит из 1,6-литрового турбомотора мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Работает двигатель в связке с семиступенчатым "роботом". Привод передний или полный.

Салон Chery Explore 06 выполнен в минималистичном ключе в светлых тонах. Мультимедиа с вертикальной ориентацией имеет диагональ 13,2 дюйма и является "пультом управления" для многих функций, в том числе настроек климат-контроля. Приборная панель расположена отдельно и имеет компактные размеры, которые компенсируются наличием проекционного дисплея. В помощь на бездорожье - система камер обзора на 540 градусов, которая показывает то, что происходит под бампером.