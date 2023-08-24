В России открыли предзаказ на новый кроссовер Chery Explore 06. Сколько он стоит
Один из частников открыл предзаказ на новый кроссовер Chery Explore 06. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 3 990 000 рублей.
Стоит отметить, что продажи Chery Explore 06 стартовали в самом Китае совсем недавно - 20 августа. В КНР модель предложили в четырех комплектациях с передним или полным приводом по цене от 117 тысяч (1 505 790 рублей) до 140 тысяч юаней (1 801 800 рублей).
Chery Explore 06 имеет длину 4538 мм, ширину - 1898 мм, высоту - 1680 мм, размер колёсной базы - 2672 мм. Дизайн - нарочито квадратный, но при этом стильный.
Силовая установка кроссовера состоит из 1,6-литрового турбомотора мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Работает двигатель в связке с семиступенчатым "роботом". Привод передний или полный.
Салон Chery Explore 06 выполнен в минималистичном ключе в светлых тонах. Мультимедиа с вертикальной ориентацией имеет диагональ 13,2 дюйма и является "пультом управления" для многих функций, в том числе настроек климат-контроля. Приборная панель расположена отдельно и имеет компактные размеры, которые компенсируются наличием проекционного дисплея. В помощь на бездорожье - система камер обзора на 540 градусов, которая показывает то, что происходит под бампером.
Ожидается, что в будущем кроссовер официально появится и в России.