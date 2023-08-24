Выпуск легковых машин в России вырос в два раза

В июле 2023 года в России было выпущено 41 100 автомобилей, что в 2,1 раза больше, чем за такой же месяц прошлого года. Об этом сообщают vedomosti.ru со ссылкой на данные Росстата.

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Отмечается, что несмотря на то, что выпуск легковых автомобилей по сравнению с июлем прошлого года вырос, в динамике к июню он сократился на 4,3%. Всего с начала года в России было произведено 244 тыс. легковых машин, что на 18,6% больше показателя за 7 месяцев 2022 года.

Выпуск грузовиков в июле по сравнению с таким месяцем 2022 года увеличился на 29% до 12 400 единиц. За январь — июль этого года производство этой категории транспортных средств увеличилось на 8,7%, до 87 400 штук.

В России в 2024 году будет выпущено 700 тыс. легковых автомобилей, а к 2035 году объем производства достигнет 1,6 млн штук. Легких коммерческих автомобилей в 2024 году будет выпущено 84 тыс. единиц, а в 2035 году — уже 187 тыс. штук.