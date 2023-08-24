Российским мегаполисам предрекли дефицит автосервисов

В Союзе автосервисов РФ предупредили, что крупные города России могут столкнуться с дефицитом автосервисов, автомоек и шиномонтажей из-за реорганизации бывших промышленных зон. Об этом пишут «Известия».

Член правления Союза автосервисов РФ Дмитрий Даньшов рассказал, что множество автосервисов находятся в промзонах, а теперь на месте промзон активно появляются жилые комплексы, ТЦ и бизнес-центры. Эксперт заявил, что в большинстве случаев проекты реорганизации промзон не предусматривают площадки, на которых могли бы разместиться автосервисы.

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Председатель правления Союза автосервисов Александр Пахомов рассказал, что чаще всего владельцы небольших мастерских и моек не являются собственниками, а арендуют помещения. В итоге из-за сноса промзон им нужно либо закрыть бизнес, либо найти для него новое помещение.

«Зачастую люди со всем оборудованием просто оказываются на улице», - подчеркнул Пахомов.

Мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин рассказал «Известиям», что его мастерской за последние годы несколько раз пришлось менять адрес из-за закрытия промзон.

Даньшов отметил, что многие автосервисы в итоге оказываются за чертой мегаполисов и доступность ремонта машин снижается. По его мнению, в таких условиях может вырасти популярность кустарных «гаражных» мастерских.

«Многие автовладельцы привыкли обслуживать и чинить свои машины в сервисах, которые расположены недалеко от дома. Никто не поедет менять масло или колодки за несколько десятков километров», - заявил Даньшов.

Он добавил, что закрытие сервисов усугубит проблему нехватки кадров в отрасли. Эксперт подчеркнул, что сотрудники автомастерских часто живут рядом с местом работы и если сервис закроется, могут даже сменить сферу деятельности.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр заявил «Известиям», что снижение доступности автосервисов и шиномонтажей отразится на безопасности на дорогах.

Опрошенные газетой эксперты считают, что проблему можно решить, включив в планы новых жилых комплексов специальные зоны для автомастерских. Такие зоны можно разместить на первых этажах многоярусных парковок.