На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — добавили там.

Причина перекрытия не уточняется. В прошлый раз движение по мосту ограничивали вечером 23 августа. Тогда ограничения продлились менее часа. Пробок на подъездах в последние сутки не наблюдалось.

На данный момент на машине через Крымский мост можно проехать только через пункты досмотра — в целях безопасности там осматривают все автомобили. Легковые машины без сумок или с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Пассажиры с большим количеством багажа проходят сканнер. Движение организовано в реверсивном режиме.