Новый Mercedes-AMG GT оказался увесистее Porsche 911 и Nissan GT-R

Как сообщает издание SPEEDME.RU, новый Mercedes-AMG GT оказался намного тяжелее своих предшественников. По некоторым данным, вес новинки составляет более 1800 кг.

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Авто также намного тяжелее своих основных конкурентов. Так, 911 Carrera 4 весит 1570 кг, 911 Carrera 4 GTS — 1603 кг, а 911 Turbo — 1650 кг.