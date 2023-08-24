Новый Mercedes-AMG GT оказался увесистее Porsche 911 и Nissan GT-R
Как сообщает издание SPEEDME.RU, новый Mercedes-AMG GT оказался намного тяжелее своих предшественников. По некоторым данным, вес новинки составляет более 1800 кг.
Авто также намного тяжелее своих основных конкурентов. Так, 911 Carrera 4 весит 1570 кг, 911 Carrera 4 GTS — 1603 кг, а 911 Turbo — 1650 кг.
Новинка стала тяжелее из-за двух дополнительных сидений. Помимо того, на него повлияли новые гидравлические стабилизаторы поперечной устойчивости и много дополнительного оснащения внутри.